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Балаева о жалобах на перевод времени: С переносом столицы тоже были не согласны

Балаева о жалобах на перевод времени: С переносом столицы тоже были не согласны, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 14:15 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Мажилиса 13 ноября 2024 года ответила на жалобы казахстанцев по поводу перевода времени. По их словам, стало рано темнеть и им страшно за своих детей, сообщает Zakon.kz.

Аида Балаева заявила, что каждый уполномоченный орган отвечает за свой участок работы и что она не склонна комментировать решения другого госоргана.

"Если решение принимается, оно не принимается с потолка – есть обоснования, меры целесообразности, которым, наверное, руководствуется министерство. Поэтому комментировать их решение я не могу. Все время менять решения, несистемно работать нет необходимости. Я тоже заинтересована, я вижу, что вопрос этот активно обсуждается, есть определенный резонанс по актуальности. Я думаю, что уполномоченный орган учтет", – добавила она.

В пример министр привела ситуацию с переносом столицы.

"Тогда народ категорично не согласен был, даже 90% населения было против, но сегодня же мы гордимся столицей, любим свою столицу, и она стала символом независимого Казахстана", – провела параллель Аида Балаева.

Единый часовой пояс в Казахстане был введен 1 марта 2024 года. 12 ноября 2024 года в Минэнерго сообщили, что переход на единый часовой пояс не привел к существенным изменениям в графиках потребления электроэнергии.

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