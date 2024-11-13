Мажилис одобрил законопроект в сфере информации, общественного развития и культуры

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 13 ноября 2024 года одобрили в первом чтении законопроект по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Законопроектом предусматривается: введение норм, исключающих излишнюю (чрезмерную) законодательную регламентацию компетенции Министерства культуры и информации РК. "Функции, обеспечивающие реализацию основных задач, а также связанные с внутренними процедурами деятельности государственного органа, его взаимодействия с другими государственными органами, направленные на детализацию и реализацию основных положений закона, в целях оперативности предложено исключить и определить в подзаконных нормативных правовых актах", – говорится в заключении по проекту закона. исключение компетенции министерства и местных исполнительных органов по проведению аттестации государственных организаций культуры, а также нормы по регламентации деятельности проведения аттестации государственных организаций культуры (Закон Республики Казахстан "О культуре");

введение нормы по определению компетенции министерства по утверждению порядка передачи археологических находок в государственные музеи (Закон Республики Казахстан "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия"). Вместе с тем во исполнение поручения главы государства в законопроект внесены поправки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, регламентирующие деятельность Единой добровольной накопительной системы "Келешек". 6 ноября 2024 года депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении проект закона по вопросам образования и защиты прав ребенка. Читайте также Потепление, похолодание и снежная погода с метелями: прогноз "Казгидромета" на 14-16 ноября Кто из детей получит стартовый капитал по проекту "Келешек" Села Акмолинской области получают доступ к качественной питьевой воде

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