Недостроенной школе в Актюбинской области грозит снос

В Актюбинской области строительство комфортабельной школы обернулось скандалом. Там обнаружили многочисленные дефекты и нарушения. Теперь специалисты решают, возможно ли исправить брак или же придется отправить объект под снос, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, учебное заведение на 600 мест в селе Кенкияк строят в рамках национального проекта "Комфортная школа". Но местных уже давно беспокоит качество работ. Страхи оказались небезосновательны. На объекте побывал технадзор и нашел целый ряд нарушений. Например, кирпичные кладки, затрагивающие несущие стены и перегородки, пошли трещинами. Железобетонные конструкции тоже начали разрушаться. После этого стройку приостановили.

По результатам тщательной проверки будет ясно, возможно ли исправить брак и продолжить работы. Известно, что стоимость проекта – почти 5 млрд тенге. Но заказчик уверяет, оплату подрядчику еще не отправляли.

"Создана комиссия, которая неоднократно выезжала на данный объект. Были привлечены несколько компаний, которые производили технические обследования. После того как уже будут выданы рекомендации от проектной организации, после этого уже будут приниматься меры о дальнейшем строительстве и по устранению всех этих недостатков". Региональный руководитель АО Samruk-Kazyna Construction Асан Ибраев

Ранее сообщалось, что в Алматы очередной объект попал под снос.