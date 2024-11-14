Пассажиров аэропорта Шымкента попросили не паниковать 14 ноября
Фото: пресс-служба аэропорта Шымкента
Соблюдать спокойствие 14 ноября в аэропорту третьего мегаполиса страны попросили пассажиров, сообщает Zakon.kz.
Как передает Telegram-канал OTYRAR, 14 ноября с 09:30 на территории аэропорта Шымкента начнутся пожарно-тактические учения. Они необходимы для повышения профессиональных навыков пожарных и обучения сотрудников объекта действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
"Просим сохранять спокойствие и не паниковать", – говорится в сообщении.
А в Кызылорде завершили реконструкцию аэропорта "Коркыт Ата".
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