Бассейновые инспекции Казахстана обеспечили новыми автомобилями и оборудованием

Министерство водных ресурсов и ирригации обеспечило бассейновые инспекции страны новым оборудованием, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы министерства, на сегодня бассейновым инспекциям предоставлены:

18 легковых автомобилей;

многофункциональные устройства;

датчики для измерения скорости и расхода воды;

осуществляется ремонт зданий инспекций.

На сегодня общий штат бассейновых инспекций Казахстана составляет 241 человек. С момента создания ведомства он вырос в 1,5 раза.

"Это позволило открыть отделы бассейновых инспекций в каждом областном центре республики", – говорится в сообщении.

Всего в Казахстане действуют восемь бассейновых инспекций. Это Арало-Сырдарьинская, Балкаш-Алакольская, Ертисская, Есильская, Жайык-Каспийская, Нура-Сарысуская, Тобол-Торгайская и Шу-Таласская бассейновые инспекции.

А с начала года через реку Жайык в Каспийское море направили 16,7 млрд куб. м воды.