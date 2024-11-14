Бассейновые инспекции Казахстана обеспечили новыми автомобилями и оборудованием
Фото: пресс-служба МВРИ РК
Министерство водных ресурсов и ирригации обеспечило бассейновые инспекции страны новым оборудованием, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы министерства, на сегодня бассейновым инспекциям предоставлены:
- 18 легковых автомобилей;
- многофункциональные устройства;
- датчики для измерения скорости и расхода воды;
- осуществляется ремонт зданий инспекций.
На сегодня общий штат бассейновых инспекций Казахстана составляет 241 человек. С момента создания ведомства он вырос в 1,5 раза.
"Это позволило открыть отделы бассейновых инспекций в каждом областном центре республики", – говорится в сообщении.
Всего в Казахстане действуют восемь бассейновых инспекций. Это Арало-Сырдарьинская, Балкаш-Алакольская, Ертисская, Есильская, Жайык-Каспийская, Нура-Сарысуская, Тобол-Торгайская и Шу-Таласская бассейновые инспекции.
А с начала года через реку Жайык в Каспийское море направили 16,7 млрд куб. м воды.
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