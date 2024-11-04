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Сколько воды направили в Каспийское море на фоне паводков

Морской порт Актау, Актауский морской торговый порт, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, торговый порт, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 09:18 Фото: primeminister.kz
16,7 млрд кубометров воды направили в Каспийское море с начала года через реку Жайык, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 ноября рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Там отметили, что средний многолетний сток реки Жайык составляет 9,46 кубических километра. Но в 2024 году объем воды превысил среднюю многолетнюю норму.

Сток реки формируется в зависимости от объема воды, направленной из Ириклинского водохранилища на территории России.

"С начала года представители министерства провели 28 встреч с коллегами из России, Китая и стран Центральной Азии по вопросам трансграничных рек. Переговоры по регулированию объемов воды в паводковый период будут проводиться в усиленном режиме", – отметила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

Ранее в ведомстве сообщали, что во время паводков в Каспийское море по реке Жайык поступило около 7,4 млрд кубометров воды. Его уровень поднялся на 119 см. Между тем местный блогер в октябре показал видео, свидетельствующее о продолжении обмеления Каспия.

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Ирина Капитанова
Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Каспий Паводки-2024 2024 год Каспийское море Вода
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