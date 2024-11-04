Сколько воды направили в Каспийское море на фоне паводков

16,7 млрд кубометров воды направили в Каспийское море с начала года через реку Жайык, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 ноября рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.



Там отметили, что средний многолетний сток реки Жайык составляет 9,46 кубических километра. Но в 2024 году объем воды превысил среднюю многолетнюю норму.

Сток реки формируется в зависимости от объема воды, направленной из Ириклинского водохранилища на территории России.

"С начала года представители министерства провели 28 встреч с коллегами из России, Китая и стран Центральной Азии по вопросам трансграничных рек. Переговоры по регулированию объемов воды в паводковый период будут проводиться в усиленном режиме", – отметила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

Ранее в ведомстве сообщали, что во время паводков в Каспийское море по реке Жайык поступило около 7,4 млрд кубометров воды. Его уровень поднялся на 119 см. Между тем местный блогер в октябре показал видео, свидетельствующее о продолжении обмеления Каспия.