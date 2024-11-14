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Сколько ДТП произошло в Алматы на фоне снегопада: заявление полиции

Алматы, дороги, полиция, непогода, дтп, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 08:57 Фото: ДП Алматы
Полиция Алматы в связи с ухудшением погоды увеличила количество патрулей, сообщает Zakon.kz.

Они осуществляют контроль за дорожным движением.

"В дежурные сутки на охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности задействованы 611 полицейских на 262 патрульных автомобилях. В период с 20:00 до 06:00 в Центр оперативного управления поступили 52 вызова о дорожно-транспортных происшествиях, 18 из них – с пострадавшими", – сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

В то же время спикер обозначил, что есть определенные трудности в управлении транспортным средством в зимний период.

Поэтому он призвал водителей быть предельно внимательными, не превышать скоростной режим, не нажимать резко на педаль тормоза, и главное, заранее предупреждать других участников дорожного движения о совершаемом маневре.

Кроме того, полицейские напомнили о требовании своевременной замены шин на транспортных средствах.

Отметим, что в Алматы 14 ноября будет облачно, ночью и утром – снег, туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.

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