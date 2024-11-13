От 14-градусного мороза до +12 тепла: прогноз погоды на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет". Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток – с 14 по 16 ноября 2024 года – в столице и двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются мороз и осадки, а также потепление.

В Астане: 14 ноября – переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -2-4°С.

– переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -2-4°С. 15 ноября – переменная облачность, ночью и утром – снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С.

– переменная облачность, ночью и утром – снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С. 16 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -3-5°С. В Алматы: 14 ноября – облачно, ночью и утром – снег, туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.

– облачно, ночью и утром – снег, туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С. 15 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +1+3°С.

– переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +1+3°С. 16 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С. В Шымкенте: 14 ноября – переменная облачность, в первой половине ночи – снег, ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

– переменная облачность, в первой половине ночи – снег, ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С. 15 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С.

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С. 16 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +10+12°С. Материал по теме Каким будет ноябрь, рассказали казахстанские синоптики Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 14, 15 и 16 ноября 2024 года. Из него следует, что в некоторых регионах страны прогнозируется повышение температуры воздуха, прекращение осадков. При этом в других регионах сохраняется снежная погода с метелью, а также ожидается похолодание. Читайте также Мырзабосынов объяснил массовую смену руководителей управлений спорта Что будет с легионерами в казахстанских спортивных клубах Балаева об анонимных Telegram-каналах: Должны выйти в правовое поле и отвечать за свои неправомерные действия

Следите за новостями zakon.kz в: