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Ввести ограничение на строительство жилых комплексов в Астане предлагает депутат

Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане, закат в Астане, байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 12:05 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Сергей Ершов на пленарном заседании Сената раскритиковал процесс застройки Астаны. По его словам, происходящее создает ощущение хаоса вместо упорядоченной и продуманной архитектурной среды, сообщает Zakon.kz.

Сергей Ершов в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова и акима Астаны Жениса Касымбека обратил внимание на проблемные вопросы градостроительного развития в Астане. 

"Первое – это проблема чрезмерной застройки города жилыми комплексами, которая зачастую осуществляется без должного планирования и контроля. В качестве примера хотел бы обратить ваше внимание на ситуацию, сложившуюся в районе бульвара "Нурлы-Жол", где мы проживаем, ТРЦ "Хан-Шатыр" и жилых домов вокруг многофункционального комплекса Абу-Даби плаза. В таких районах активно возводятся жилые комплексы. Однако, к сожалению, вокруг них не предусмотрены необходимые элементы социальной инфраструктуры. Такие как школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные объекты. Это вынуждает жителей обращаться к услугам перегруженных учреждений, расположенных в других частях города", – указал сенатор.

По его словам, проблемой является и то, что многие социальные объекты города расположены в районах с ограниченным доступом, что создает серьезную угрозу безопасности. Ведь подъезды и выезды к этим учреждениям зачастую используются одновременно для автомобилей и пешеходов, что увеличивает риск аварий, особенно для детей, которые вынуждены пересекать проезжую часть.

"Многие жилые комплексы ограждают свои территории заборами и шлагбаумами, что создает дополнительную угрозу для безопасности. В экстренных ситуациях медицинские и спасательные службы могут не суметь добраться до места происшествия из-за этих барьеров, что может привести к трагическим последствиям. Также необходимо подчеркнуть проблему нехватки парков и зеленых зон в городе, в том числе, в новых жилых районах", – перечислил депутат.

По его словам, в городе нарушена стилистическая гармония в архитектуре новых ЖК.

"В последние годы наблюдается тенденция когда многие здания строятся без учета общей архитектурной концепции Астаны. Этот подход к застройке нарушает целостность городского ландшафта, создавая ощущение хаоса, вместо упорядоченной и продуманной архитектурной среды. Разрозненные стили, несоответствующие формы зданий ухудшают как внешний вид, так и атмосферу города, что делает его менее привлекательным для жителей и гостей", – сетует Ершов.

Коснулся он и проблемы платных парковок и парковочных мест в ЖК. В этой связи депутат предлагает обеспечить комплексное планирование новых районов с учетом всех необходимых социальных объектов – школ, детских садов, медицинских учреждений и спортивных объектов, а также установить четкие архитектурные стандарты, которые будут соответствовать уникальному стилю города и гарантировать архитектурную гармонию.

Он также предлагает ввести ограничение на строительство жилых комплексов без предварительного изучения инфраструктурной потребности района и пересмотреть зоны для платных парковок и внедрить их только в тех местах, где есть реальная проблема.

15 августа аким Астаны Женис Касымбек уже отвечал на вопрос о возможности ограничить строительство жилья в городе.

2 октября 2024 года маслихат города Астаны утвердил Правила благоустройства территории города. 

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