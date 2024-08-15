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Могут ли ограничить строительство жилья в Астане

Астана, строительство, дом, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 14:32 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Аким Астаны Женис Касымбек 15 августа 2024 года рассказал, есть ли планы вводить ограничение на строительство жилья в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, этот сектор дает большое количество рабочих мест, является основными инвестициями в город и эту отрасль ограничивать не могут.

"Мы стараемся, но то, что начато, надо достраивать. Сейчас порядка 400 жилых комплексов строится в городе. Их остановить никто не имеет права, там ведь есть люди, которые купили квартиры, они в ожидании домов. Но на будущее строительство мы для себя определили следующее правило: на проектируемые или строящиеся сети разрешения на строительство домов не будет. Только в том случае, если уже существуют сети электроснабжения, водоснабжения и отведения", – сказал Касымбек.

Журналисты уточнили, есть ли запрет на строительство на пустырях.

"Если в массиве, который должен застраиваться, подведена вся инфраструктура, то разрешение будет выдаваться", – ответил аким.

11 апреля 2024 года в Астане приостановили строительство 33 многоэтажных жилых комплексов.

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