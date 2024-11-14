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Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 13:06 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК 14 ноября рассказал о планах увеличить число автомобилей полиции, которые будут вести скрытое патрулирование на дорогах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев заявил, что для решения проблем с безопасностью на загородных трассах патрульные автомобили оснащаются бортовыми системами фиксации нарушений ПДД.

"Сейчас имеется 251 единица такого автотранспорта. Результативность одного экипажа сопоставима с работой 15 патрульных... С целью более широкого покрытия загородных трасс мы внедрили скрытое патрулирование, то есть устанавливаем автоматическую систему фиксации нарушений в салоне полицейского автомобиля без опознавательных знаков. В настоящее время в режиме скрытого патрулирования уже работают 11 автомобилей полиции, и до конца года мы планируем увеличить их количество", – отметил он.

Делается это, по словам спикера, не для того, чтобы выписать как можно больше штрафов, а для того, чтобы дисциплинировать водителей на загородных дорогах.

"Внутри населенных пунктов аналогичные камеры: скрытно устанавливаются в салонах автобусов, сейчас уже пять маршрутных автобусов оснащены ими, планируем также увеличить их количество до конца года, а также установить системы фиксации нарушений на автомобили скорой помощи. Это позволит повысить культуру вождения и обеспечить принцип неотвратимости наказания", – уверен Кайсар Султанбаев.

Ранее Кайсар Султанбаев сообщил, что в Казахстане с начала года более 25 тыс. казахстанцев лишились водительских прав за нарушения Правил дорожного движения.

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