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Более 25 тыс. казахстанцев лишились водительских прав с начала 2024 года

Водительское удостоверение, водительские права, техпаспорт, удостоверение личности, водитель, вождение, уроки вождения, автошкола , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 12:25 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК 14 ноября заявил о росте числа дорожно-транспортных происшествий в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что с начала года в Казахстане зарегистрировано более 22 тыс. ДТП, в которых погибло 2 тыс. человек и травмировано более 25 тыс. граждан.

"Рост показателей дорожно-транспортных происшествий и пострадавших связан с изменением подхода учета ДТП. Сейчас учитываются все лица, обратившиеся в медучреждения после ДТП, независимо от причиненного вреда здоровью. Усилен контроль за водительской дисциплиной. Задержано порядка 21 тыс. пьяных водителей, пресечено почти 10 тыс. фактов выезда на полосу встречного движения. Лишены права управления свыше 25 тыс. водителей", – отметил спикер.

По его данным, по стране в целом пресечено 10,4 млн нарушений.

17 апреля 2024 года вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал предложение депутата Николая Арсютина смягчить наказание за вождение в нетрезвом виде.

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