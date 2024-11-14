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Авторские отчисления музыкантам предлагают оцифровать в Казахстане

Рука диджея , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 13:38 Фото: pixabay
Представители креативной индустрии предлагают оцифровать процедуру сбора и распределения авторских вознаграждений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил в Мажилисе 14 ноября 2024 года эксперт в области авторского права Темирлан Тулегенов, существующие многочисленные авторские общества в стране не доплачивают либо вообще не платят положенное вознаграждение авторам и исполнителям.

"На сегодня весь малый и средний бизнес поставлен на счетчик многочисленными авторскими обществами, которым исправно платят за использование музыки в кафе, ресторанах, торговых центрах, автосалонах и даже парикмахерских. Согласно отчетам самих авторских обществ, предоставляемых официально в Министерство юстиции, они ежегодно собирают от 1,5 до 2 миллиардов тенге, из которых на административные нужды оставляют до 90%. Хотя в законе об авторском праве четко определено, что они вправе получать комиссию за сбор и вознаграждение не более 30%", – сказал Темирлан Тулегенов.

Он отметил, что авторские общества имеют право выплачивать вознаграждение не ежемесячно, а раз в квартал, что позволяет держать деньги на банковских депозитах и получать доход. При этом отчеты о сборах и вознаграждениях до сих пор сдают на бумажных носителя, что, по мнению Темирлана Тулегенова, непрозрачно и несправедливо.

"Я уверен, что нашему Министерству цифровизации по силам создать соответствующее программное обеспечение, которое позволит цифровизировать весь процесс сбора и распределения вознаграждений. Это приведет к сокращению расходов авторских обществ с 30 до 20, а то 15%", – заявил он.

Разработчик автоматизированной платформы по аудиовизуальным музыкальным проигрывателям audoo.kz Эльнора Оспан поддержала своего коллегу.

"Эти вознаграждения до сих пор на бумажных носителях, буквально на одном листе. Распределение вознаграждений идет между своими, родственниками и авторами. Из за этого наши знаменитые правообладатели, родственники Шамши Калдаякова, получают такие позорные суммы", – рассказала она.

Ранее сообщалось, что песни, созданные искусственным интеллектом, нарушают авторские права.

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