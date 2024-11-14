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Когда водители Казахстана смогут выбирать числовой или буквенный код на госномере

VIP-номера машин, вип-номера, машины, автомобильные госномера, получение номера, получение госномера, выдача номера, выдача госномера, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 13:39 Фото: gov4c.kz
Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге 14 ноября рассказал, когда может вступить в силу норма, согласно которой казахстанцы смогут выбирать числовой или буквенный код на госномере авто, сообщает Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев подчеркнул, Министерствами внутренних дел и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности были разработаны поправки в проект нового Налогового кодекса, предусматривающие с 2025 года возможность уплатить 10 МРП и выбрать любой желаемый госномер.

"Но на сегодняшний день срок принятия нового Налогового кодекса, а также срок реализации данной нормы с 2025 года перенесен на 1 января 2026 года. Вносятся большие изменения в Налоговый кодекс. Видимо, объем работы очень большой. Мы со своей стороны эти предложения внесли. Технически МВД на сегодня готово приступить к выдаче этих номеров", – пояснил Султанбаев.

17 августа 2023 года сообщалось, что казахстанцы смогут передавать госномера онлайн.

Как получить VIP-номер на авто, можно прочитать здесь.

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