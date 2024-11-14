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Слухи о проверке удостоверений – ложные: МВД опубликовало заявление

Полиция, заявление, уголовное дело, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 13:34 Фото: Zakon.kz
Казахстанцев предупредило Министерство внутренних дел (МВД). В заявлении жителей страны просят не доверять рассылке о неизвестных, которые ходят по квартирам и выдают себя за сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

Якобы они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им надо проверить удостоверения личности и снять биометрию.

Слухи о проверке удостоверений – ложные: МВД опубликовало заявление, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 13:34

Фото: Stopfake.kz

Эту рассылку Stopfake.kz прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана.

"Информация не соответствует действительности. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность".Пресс-служба МВД РК

Правоохранители в очередной раз просят доверять только официальным источникам.

Несмотря на многочисленные предупреждения и рекомендации, казахстанцы продолжают лишаться средств, перечисляя большие суммы аферистам. Тому подтверждением является история из Шымкента. Там мошенники продали несуществующие брендовые вещи за миллионы тенге.

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