Слухи о проверке удостоверений – ложные: МВД опубликовало заявление
Фото: Zakon.kz
Казахстанцев предупредило Министерство внутренних дел (МВД). В заявлении жителей страны просят не доверять рассылке о неизвестных, которые ходят по квартирам и выдают себя за сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.
Якобы они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им надо проверить удостоверения личности и снять биометрию.
Фото: Stopfake.kz
Эту рассылку Stopfake.kz прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана.
"Информация не соответствует действительности. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность".Пресс-служба МВД РК
Правоохранители в очередной раз просят доверять только официальным источникам.
Несмотря на многочисленные предупреждения и рекомендации, казахстанцы продолжают лишаться средств, перечисляя большие суммы аферистам. Тому подтверждением является история из Шымкента. Там мошенники продали несуществующие брендовые вещи за миллионы тенге.
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