Предоплата за шины и запчасти: МВД предупредило казахстанцев о новой волне мошенничества

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) предостерегают казахстанцев. Жителей страны просят быть весьма внимательными при онлайн-покупках, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркивают, что в последнее время участились случаи мошенничества. К примеру, граждане находят нужные товары на сайтах объявлений, связываются с продавцами и переводят им полную или частичную предоплату. Однако после получения денег псевдопродавцы перестают выходить на связь, а покупатели остаются без товара и денег.

Чаще всего мошенники предлагают автозапчасти, мебель, одежду и другие востребованные товары.

Так, 42-летний житель Актобе переписывался через WhatsApp с продавцом, который предлагал контрактный двигатель. Поверив обещаниям, мужчина перевел 300 тысяч тенге. После этого продавец перестал отвечать.

В другом случае автолюбитель намеревался приобрести зимние шины. Под предлогом продажи товара мошенник завладел его деньгами в сумме 160 тысяч тенге.

Теперь по данным фактам полиция проводит проверку.

"Правоохранительные органы призывают граждан проявлять бдительность при совершении покупок через интернет и не доверять сомнительным предложениям". Пресс-служба МВД РК

Чтобы не стать жертвой мошенников:

по возможности оплачивайте товар после его осмотра и получения;

не переводите предоплату незнакомым продавцам;

проверяйте профиль продавца, отзывы и историю объявлений;

с осторожностью относитесь к предложениям с подозрительно низкой ценой и требованием срочно перевести деньги.

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Немного ранее мы писали, что в Актау идет досудебное расследование по делу о предполагаемом мошенничестве, связанном с продажей товаров через Instagram. Среди задержанных оказался владелец аккаунта с аудиторией более 360 тысяч подписчиков.