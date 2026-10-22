Предоплата за шины и запчасти: МВД предупредило казахстанцев о новой волне мошенничества
В ведомстве подчеркивают, что в последнее время участились случаи мошенничества. К примеру, граждане находят нужные товары на сайтах объявлений, связываются с продавцами и переводят им полную или частичную предоплату. Однако после получения денег псевдопродавцы перестают выходить на связь, а покупатели остаются без товара и денег.
Чаще всего мошенники предлагают автозапчасти, мебель, одежду и другие востребованные товары.
Так, 42-летний житель Актобе переписывался через WhatsApp с продавцом, который предлагал контрактный двигатель. Поверив обещаниям, мужчина перевел 300 тысяч тенге. После этого продавец перестал отвечать.
В другом случае автолюбитель намеревался приобрести зимние шины. Под предлогом продажи товара мошенник завладел его деньгами в сумме 160 тысяч тенге.
Теперь по данным фактам полиция проводит проверку.
"Правоохранительные органы призывают граждан проявлять бдительность при совершении покупок через интернет и не доверять сомнительным предложениям".Пресс-служба МВД РК
Чтобы не стать жертвой мошенников:
- по возможности оплачивайте товар после его осмотра и получения;
- не переводите предоплату незнакомым продавцам;
- проверяйте профиль продавца, отзывы и историю объявлений;
- с осторожностью относитесь к предложениям с подозрительно низкой ценой и требованием срочно перевести деньги.
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