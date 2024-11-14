Могут ли в Казахстане увеличить штраф за пасущийся без присмотра скот

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге 14 ноября высказался о возможности повышения штрафов за пасущийся на трассах без присмотра скот, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот вопрос подняли журналисты. Они его мотивировали тем, что часто пасущиеся на трассах животные становятся причиной ДТП.

"Я не вижу смысла в том, чтобы увеличивать штрафы. Вы же понимаете, что исторически казахи жили в основном за счет скота. Это основной источник дохода для сельчан, чтобы содержать семью, прокормить детей и организовать обучение. И, если мы сейчас еще и здесь будем повышать размеры штрафов, наверное, нас все-таки население не поймет", – сообщил в ответ Кайсар Султанбаев.

14 ноября Кайсар Султанбаев рассказал, что будет, если на электрокарах не окажется соответствующего опознавательного знака.