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Названа предварительная причина массовой гибели тюленей на побережье Каспия: при чем тут землетрясение

Тюлени, тюлень, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 17:10 Фото: unsplash
В Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана 14 ноября 2024 года заявили, что причины гибели тюленей на побережье Каспия исследуют ученые, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с 24 октября по 13 ноября специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили 1034 туши тюленей, выброшенных на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области.

"В ходе мониторинга и совместной работы с научными организациями, такими как Институт гидробиологии и экологии, Центр по изучению и реабилитации тюленей и НПЦ НИИ микробиологии и вирусологии, был проведен частичный отбор тканей погибших животных для проведения дальнейших исследований. В Комитете рыбного хозяйства предполагают, что причиной могли стать природные явления, включая выбросы природных газов вследствие подводных землетрясений. Окончательные выводы о причинах гибели тюленей будут получены после завершения лабораторных исследований, которые, по данным научных организаций, займут три-четыре месяца".Пресс-служба МСХ РК

Рыбинспекция продолжает постоянный мониторинг акватории территориальных вод для выявления факторов гибели тюленей.

"Сотрудники Комитета ветеринарного контроля и надзора также отобрали пробы патологического материала, которые в настоящее время проходят исследования на наличие инфекционных заболеваний в Национальном референтном центре по ветеринарии в Астане. На 13 ноября все пробы, исследованные методом ПЦР на пастереллез, птичий грипп, чуму плотоядных, сальмонеллез и листериоз, показали отрицательные результаты".Пресс-служба МСХ РК

Мониторинг побережья Каспийского моря продолжается.

"Случаи массовой гибели тюленей в Каспийском море фиксируются с начала 2000-х годов. В частности, в 2000 году было выявлено около 10 тыс. погибших особей, и причиной их гибели был назван хронический токсикоз", – заключили в пресс-службе МСХ РК.

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Ранее мы узнали у экологов-экспертов и специалистов, почему тюлени массово гибнут в Каспийском море.

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