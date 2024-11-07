Не доживают до старости: почему тюлени массово гибнут в Каспийском море

Массовая гибель краснокнижных каспийских тюленей снова всполошила общество и обеспокоила зоозащитников. Ученые тут же принялись выяснять причины. Ведь этот вид животного не так давно уже терпел крупный падеж. Zakon.kz выяснил, что же кроется за загадочным сокращением их популяции.

Ежегодное сокращение популяции

Эколог-эксперт, член общественной палаты при Мажилисе Парламента РК Айжан Скакова отметила, что каспийский тюлень уникален тем, что это единственное морское млекопитающее, принадлежащее к отряду ластоногих в Каспийском море, является морским эндемиком.

"У Каспия уникальная экосистема, это закрытый и замкнутый водоем. Каспийская нерпа, по историческим сведениям, могла попасть сюда в четвертичный период, проникнув с севера под влиянием ледника. Для тюленя Каспийское море – среда обитания, а для Казахстана водоем – особо крупный комплексный источник ресурсов: с богатым биоразнообразием, нефтеносными слоями и транспортно-логистическими возможностями. Все это, несомненно, влияет на риски, связанные с сохранением водной экосистемы и биоразнообразия, в том числе каспийского тюленя". Айжан Скакова

Исполняющий обязанности руководителя Управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК Марат Калмуратов уточнил, что тюлень обитает по всей акватории Каспийского моря.

Официальной статистики нет, по данным научных исследований, за последние сто лет численность каспийских тюленей сократилась с 1 млн до 250-300 тыс. особей. С 2020 года он занесен в Красную книгу Казахстана.

"Основными причинами угрозы жизнедеятельности каспийского тюленя являются неблагоприятные климатические факторы, такие как снижение уровня воды Каспийского моря, сокращение продолжительности зимнего периода, так как тюлень в основном размножается на ледовой поверхности моря. Из-за всего этого у животного снижается иммунитет, организм подвержен различным болезням, таким как хронический токсикоз и вирус чумы". Марат Калмуратов

Выбросы продолжаются

По словам Марата Калмуратова, с 24 октября по 5 ноября 2024 года в ходе мониторинга береговой полосы сотрудниками Комитета рыбной инспекции обнаружено около 413 туш тюленей. В настоящее время проводятся исследования, берутся пробы. Окончательные результаты будут после проведения лабораторных исследований, которые могут занять три-четыре месяца.

"Предварительной причиной, по мнению научной организации, являются: загрязнение морской среды, вспышки инфекционных и вирусных заболеваний. Примерно 2-3% от общей численности обнаруженных туш тюленей были запутаны в рыболовных сетях". Марат Калмуратов

Оператор и специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии Казахстана Асель Баймуканова на своей странице в Instagram добавила, что у 10 туш присутствуют механические повреждения: порезы, отрезанная голова, запутывание в сетях и аркане. Некоторые из этих повреждений могут быть случайными, остальные – следствие незаконного лова. У большинства мертвых тюленей подобных следов не обнаружено.

"Наши сотрудники отобрали пробы для исследований, которые помогут установить причину гибели. Однако сильное разложение большинства туш ограничивает возможности анализа. Вызывает тревогу, что более половины исследованных самок были беременны, а все тюлени – упитанными. Это говорит о том, что до момента гибели они были молодыми и жизнеспособными. Смерть, по всей видимости, была неестественной и внезапной". Асель Баймуканова

Известно, что осенью тюлени мигрируют в Северный Каспий для размножения. Гибель произошла именно в период их концентрации в этой части моря.

Асель Баймуканова заявила, что причины гибели могут быть различными:

природные : землетрясения, выбросы природных газов;

: землетрясения, выбросы природных газов; техногенные : загрязнение участков моря;

: загрязнение участков моря; болезни: эпидемии.

"Остаются следующие вопросы: почему, если причина в эпидемии, гибель тюленей не носит массовый характер и почему трупы обнаружены только в отдельных локациях? Для всестороннего исследования ситуации необходима экспертиза специалистов различных областей: геологов, специалистов по добыче нефти и газа, экологов, химиков, токсикологов, вирусологов и других. Мы готовы предоставить все собранные нами материалы для совместной работы. Выбросы продолжаются". Асель Баймуканова

Нуждаются в защите

Между тем Айжан Скакова приводит данные WWF – Всемирного фонда дикой природы, согласно которым в мире количество флоры и фауны за последние 44 года сократилось на 60%. Наш регион – не исключение.

"Фауна очень чувствительна к изменением окружающей среды – климатическим, температурным, антропогенным, есть фактор привноса и распространения вирусов и инфекций, все живое в природе реагирует на эти изменения. Несколько лет говорится и о создании природного резервата для тюленей, где они смогли бы жить и размножаться в охраняемой природной среде. Принятые в 1994 году решения по Конвенции о биологическом разнообразии до сих пор разрабатываются. С принятия конвенции прошло достаточно времени, много работы было сделано за счет международных институтов, на гранты зарубежных доноров. Но нам, Казахстану, необходимо системно выстраивать свою национальную, государственную стратегию по сохранению флоры и фауны в стране". Айжан Скакова

Эколог подчеркнула, что правительство приступило к разработке важного документа – Концепции биоразнообразия.

"В стране должна быть разработана долгосрочная стратегия и комплексный план по сохранению отдельных видов флоры и фауны. Сегодня мы полноценно не защищаем ни один вид, будь то сайгак, снежный барс или тюлень. Между тем остается высоким риск сокращения числа птиц, рыб, млекопитающих на территории Казахстана". Айжан Скакова

Айжан Скакова поясняет, что вода – среда обитания. От качества и количества водной среды обитания зависит и продолжительность жизни всего живого, как флоры, так и фауны. К тому же Каспий принадлежит пяти государствам, казахстанская часть моря – самая мелководная акватория. Здесь ведут разработку нефтяные гиганты, постоянна нагрузка на экосистему и поэтому риск загрязнений всегда высок.

"Кроме мер по системному улучшению и сохранению биоразнообразия, необходимо проводить полноценные научные исследования не только с подачи международных институтов и соседних прикаспийских стран. Важно, чтобы рекомендованные мероприятия по сохранению флоры и фауны казахстанской части Каспийского моря были разработаны на научной основе. В этой связи в Казахстане создан Научно-исследовательский институт Каспийского моря, который будет исследовать экологические проблемы, в том числе и причины массовой гибели тюленей, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Институт должен предоставлять объективную и независимую информацию по всем направлениям экосистемы Каспийского моря. Ведь у Казахстана есть и международные обязательства по сохранению Каспия". Айжан Скакова

Государственные меры

Марат Калмуратов поделился, какие меры страна принимает для сохранения популяции каспийских тюленей.

"В сентябре 2021 года в ходе 17-го форума регионального сотрудничества Казахстаном и Россией подписан совместный план действий на 2021-2026 годы по сохранению популяции каспийского тюленя. В его рамках совместно с российскими учеными проводятся мониторинговые исследования за состоянием популяции каспийского тюленя". Марат Калмуратов

Кроме того, в 2021 году президентом РК поручено проработать возможность создания государственного природного резервата в Северном Каспии для сохранения популяции каспийского тюленя и защиты территории его обитания и размножения.

"В этой связи в 2023 году разработано научное и технико-экономическое обоснование создания природного резервата. На их основе 24 октября этого года постановлением правительства РК создан государственный природный резерват "Каспий итбалығы". Планируем, что полноценная работа, функционирование резервата будет с 2025 года". Марат Калмуратов

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