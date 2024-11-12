Премьер-министр о лекарствах: Никто не должен остаться без помощи в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения обеспечить бесперебойное обеспечение лекарствами и их заблаговременный закуп, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства 12 ноября Олжас Бектенов подчеркнул, что люди должны четко знать, кому и какие лекарства выдаются бесплатно. Государством бесплатно предоставляются препараты при оказании медицинской помощи и состоящим на учете. Для этого только в 2024 году было выделено из бюджета порядка 500 млрд тенге.

"До конца текущего года необходимо завершить все процедуры закупа и поставок лекарственных средств для больниц и поликлиник на 2025 год. Дефицита лекарств в медицинских учреждениях не должно быть. За это персонально отвечают министр здравоохранения и глава "СК-Фармация", – заявил Олжас Бектенов.

Он отметил, что лекарственный рынок формируют частные производители, поставщики и сети аптек. Этот бизнес регулируется со стороны государства только в части безопасности, качества препаратов и их регистрации.

"На днях завершено внедрение маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Это позволяет через штрих-коды отслеживать движение лекарств от производителя до пациента. Раньше эту цепочку поставок мы не видели. В аптеках могли попадаться контрафактные и некачественные препараты. Более того, теперь мы четко будем видеть движение лекарств в больницах и поликлиниках, что исключает незаконный оборот бесплатных препаратов", – рассказал премьер.

Еще одним важным вопросом является обеспечение дорогостоящими препаратами пациентов с редкими заболеваниями. Для улучшения этой работы создан Республиканский центр орфанных заболеваний. С учетом международного опыта пересматриваются подходы к лечению таких больных.

"Поступает много жалоб на нехватку в поликлиниках дорогостоящих препаратов для состоящих на учете граждан. Министерству надо четко контролировать таких пациентов и удовлетворять потребность в данных лекарствах в полном объеме. Никто не должен остаться без помощи. Поручаю Министерству здравоохранения совместно с Фондом "Қазақстан халқына" определиться по перечню и источникам финансирования закупа орфанных препаратов", – сообщил Олжас Бектенов.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, какие меры принимаются по сдерживанию роста цен на лекарства.