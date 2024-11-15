Школьник из Актау разработал проект по аварийному спасению людей на воде

Актауский школьник Алишер Аскар разработал проект "Дабылды құтқарушы", который позволяет спасать людей на море, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, в областном управлении образования сообщили, что ученик 7 класса школы-гимназии №29 имени Фаризы Онгарсыновой задумался над обеспечением безопасности отдыхающих на берегу Каспийского моря или на берегах озер Бурабай, Капшагай.

Созданное устройство получило название "Технология аварийного спасателя".

Устройство "Дабылды құтқарушы" состоит из двух элементов. Специальный браслет, который надевается на руку человека (внутри браслета находится чип и датчик), работает при непосредственном контакте со спасательной шлюпкой на берегу.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистау

Если у человека, купающегося в море, вдруг начались судороги и ему понадобилась помощь, спасатели не всегда могут его услышать. В экстренной ситуации, если нажать кнопку браслета на руке, на спасательную шлюпку на берегу поступит сигнал. Спасатели сразу же смогут определить, где находится человек, который позвал на помощь, и направятся на помощь.

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