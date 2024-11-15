Разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове

На острове Хиос в Греции Интерпол МВД Казахстана задержал объявленную в международный розыск мошенницу, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала Евразия, в 2021 году она работала бухгалтером одного из ТОО в Алматы и незаконно перевела на свой персональный счет денежные средства в размере 230 тыс. долларов.

Фото: Telegram/Первый канал Евразия

Сейчас решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан.

Ранее стало известно, что предпринимателя осудили в Туркестанской области за хищение свыше 850 млн тенге.

