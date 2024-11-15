Разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове
Фото: primeminister.kz
На острове Хиос в Греции Интерпол МВД Казахстана задержал объявленную в международный розыск мошенницу, сообщает Zakon.kz.
По информации Первого канала Евразия, в 2021 году она работала бухгалтером одного из ТОО в Алматы и незаконно перевела на свой персональный счет денежные средства в размере 230 тыс. долларов.
Фото: Telegram/Первый канал Евразия
Сейчас решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан.
Ранее стало известно, что предпринимателя осудили в Туркестанской области за хищение свыше 850 млн тенге.
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