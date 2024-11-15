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Разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 08:43 Фото: primeminister.kz
На острове Хиос в Греции Интерпол МВД Казахстана задержал объявленную в международный розыск мошенницу, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала Евразия, в 2021 году она работала бухгалтером одного из ТОО в Алматы и незаконно перевела на свой персональный счет денежные средства в размере 230 тыс. долларов.

Разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 08:43

Фото: Telegram/Первый канал Евразия

Сейчас решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан.

Ранее стало известно, что предпринимателя осудили в Туркестанской области за хищение свыше 850 млн тенге.

Аксинья Титова
Греция Казахстан 2024 год Острова Мошенничество
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