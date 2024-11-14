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Законодательство РК

Предпринимателя осудили в Туркестанской области за хищение свыше 850 млн тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 18:32 Фото: Zakon.kz
Сузакским районным судом Туркестанской области оглашен приговор в отношении директора подрядной организации ТОО "Iri building" Нурлана Абильдинова, сообщает Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге 14 ноября 2024 года, Нурлан Абильдинов приговорен к восьми годам лишения свободы за хищение в 2019-2021 годах 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы по проекту модернизации уранодобывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.

"Его сообщники Момот, Кончаков, Алматов признаны виновными в пособничестве в хищении и суд назначил им наказание в виде семи лет лишения свободы условно", – сказал Данияр Бигайдаров.

При этом суд освободил Кончакова от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Данияр Бигайдаров проинформировал, что в Шымкенте осужден руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Абдиманап Тулебаев. 

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