В Алматы задержали иностранца, которого разыскивает Интерпол

Иностранца, который находится в международном розыске, задержали в аэропорту Алматы по запросу Интерпола, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД рассказали, что гражданина Монголии объявили в международный розыск правоохранители Польши. Его подозревают в участии в ОПГ, в подделке документов и контрабанде с целью уклонения от налоговых, таможенных платежей и сборов.

"Мужчина, находясь в составе преступной группы и используя поддельные монгольские дипломатические документы, незаконно перевозил в Польшу товары, подлежащие обязательному акцизному и таможенному сбору, такие как сигареты в количестве более 1,7 млн пачек, чем нанес ущерб государству на сумму около 50 000 долларов США. Задержанный помещен под стражу", – рассказали в МВД.

Фото: пресс-служба МВД РК

В мае 2024 года трехлетнего малыша вернули из Турции казахстанке с помощью Интерпола. Это стало возможным при взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан с турецкими коллегами и казахстанским консульством в Анталии.