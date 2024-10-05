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Законодательство РК

В Алматы задержали иностранца, которого разыскивает Интерпол

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, полицейская машина , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 09:36 Фото: Zakon.kz
Иностранца, который находится в международном розыске, задержали в аэропорту Алматы по запросу Интерпола, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД рассказали, что гражданина Монголии объявили в международный розыск правоохранители Польши. Его подозревают в участии в ОПГ, в подделке документов и контрабанде с целью уклонения от налоговых, таможенных платежей и сборов.

"Мужчина, находясь в составе преступной группы и используя поддельные монгольские дипломатические документы, незаконно перевозил в Польшу товары, подлежащие обязательному акцизному и таможенному сбору, такие как сигареты в количестве более 1,7 млн пачек, чем нанес ущерб государству на сумму около 50 000 долларов США. Задержанный помещен под стражу", – рассказали в МВД.
задержанный, иностранец , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 09:36

Фото: пресс-служба МВД РК

В мае 2024 года трехлетнего малыша вернули из Турции казахстанке с помощью Интерпола. Это стало возможным при взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан с турецкими коллегами и казахстанским консульством в Анталии.

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