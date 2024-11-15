Задержание главы благотворительного фонда Перизат Кайрат прокомментировали в АФМ

Официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Алибек Абдилов прокомментировал задержание активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не связано ли задержание Перизат Кайрат с предложением запретить казахстанцам собирать деньги в помощь нуждающимся.

"Вчера, действительно, официальная информация была опубликована на наших страницах. Более этой информации я не могу раскрывать, так как я ограничен требованиями ст. 201 УПК РК. Нужно понимать весь процесс разбирательств, проведения следственно-оперативных мероприятий – они проводятся не за день-два, это результат скрупулезной работы специалистов в области уголовного расследования. Поэтому информация, которая выходит официально от агентства по финансовому мониторингу – это результат большой работы, я бы сказал, многомесячной", – сообщил Алибек Абдилов 15 ноября 2024 года.

По его словам, работа по данному факту проводится.

"Есть поручение главы государства по мониторингу целевого расходования средств, собранных на противодействие паводкам и помощь пострадавшим от паводков, и если будут выявляться дополнительные факты, мы также их доведем. Я бы это не связывал с текущими процессами в законодательной сфере (запретить казахстанцам благотворительные сборы. – Прим. ред.), есть определенные факты и если мы их выявили, то в этой связи ведутся разбирательства. Поэтому, думаю, нет необходимости связывать с такими вопросами", – добавил Алибек Абдилов.

14 ноября 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат.

Чуть ранее, 13 ноября, министр культуры и информации Аида Балаева рассказала, могут ли казахстанцам запретить собирать деньги в помощь больным детям или пострадавшим от стихийных бедствий.