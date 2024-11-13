Могут ли казахстанцам запретить благотворительные сборы

Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Мажилиса 13 ноября 2024 года рассказала, могут ли казахстанцам запретить собирать деньги в помощь больным детям или пострадавшим от стихийных бедствий, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, рассматривается ли сейчас вопрос введения ограничения физическим и юридическим лицам осуществлять благотворительные сборы.

"Все, что затрагивает интересы населения, наших граждан, не может кулуарно решаться в стенах одного министерства. Соответственно, все это будет обсуждаться с широким участием институтов гражданского общества... Если это будет вредить нашим людям, естественно, такие решения приниматься не будут. Здесь я могу вас уже, действительно, ответственно заверить. Но, опять-таки, этот вопрос на стадии обсуждения. Давайте дождемся их результатов", – ответила Аида Балаева.

В целом, по ее данным, так вопрос открыто не стоит. Позже министр добавила, что конкретных решений еще нет.

"Мы собираем предложения, изучаем мнения экспертов. Вы должны понимать, что такие инициативы просто так не принимаются, поскольку есть и отдельные факты, спекуляции, мошенничество. В этой связи мы рассматриваем вопрос совершенствования механизма благотворительной помощи. Я понимаю (возмущения общества. – Прим. ред.). Естественно, но все это продиктовано, чтобы сохранить интересы наших граждан, чтобы, действительно, получали те, кто нуждается в такой помощи", – резюмировала глава ведомства.

24 октября эксперты высказали мнение, что Казахстану необходима устойчивая экосистема благотворительности и меценатства.

6 ноября депутат Асхат Аймагамбетов сообщил, что благотворительность должна поощряться и запретами ничего не решить.

Тогда же министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, как можно минимизировать риск мошенничества в сфере благотворительности.