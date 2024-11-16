Сборы для Палестины: новые подробности по делу Перизат Кайрат сообщили в АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) опубликовали дополнительную информацию по факту расследования в отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат, сообщает Zakon.kz.

По данным АФМ, выявлен еще один эпизод ее противоправной деятельности:

"В ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В декабре 2023 года за счет этих денег она приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 млн тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 млн тенге".

Кроме того, по информации ведомства, часть средств были израсходованы в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков Rolex, Prada и Fendi.

По данному эпизоду Перизат Кайрат подозревают в хищении свыше 200 млн тенге.

Следствие продолжается.

Казахстанцев, которые считают, что могли стать жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат, просят обратиться в Агентство по финансовому мониторингу по адресу: г. Астана, ул. Бейбiтшiлiк, 10 или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78.

Напомним, 14 ноября 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.

15 ноября 2024 года стало известно, что Перизат Кайрат уволили с должности президента Федерации пара настольного тенниса.