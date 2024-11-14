Похитила 1,5 млрд тенге для пострадавших от паводков: задержали главу благотворительного фонда

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением выступило АФМ 14 ноября 2024 года.

Перизат Кайрат подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.

По данным агентства, основная часть пожертвований использована ею для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Так, весной 2024 года она приобрела в салонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге, Lexus LX-600 за 80 млн и Haval за 39 млн тенге.

В этот же период Перизат Кайрат купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", "Highvill Ishim Gold", "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке "Vela Village" на 600 млн тенге.

Кроме того, за счет пожертвований подозреваемая неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как St. Regis, Shangri-La, Palazzo Versace и Kempinski.

В продолжении сказано, что уже за границей она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте.

"Для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда". Пресс-служба АФМ РК

Таким образом, своими противоправными действиями Перизат Кайрат нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности.

"Подозреваемая задержана", – заключили в АФМ.

Пострадавших от мошеннических действий Перизат Кайрат просят обратиться в АФМ или по номеру телефона +7 (7172) 70-33-89 (добавочный номер: 21384).

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