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В Туркестанской области разработан рейтинг акимов районов, городов по организации программы "Таза Қазақстан"

Разработан в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 14:54 Фото: акимат Туркестанской области
В Мактааральском районе Туркестанской области в рамках концепции развития экологической культуры ”Таза Қазақстан“ прошла акция "Таза қала, таза аула, ағаш егу".

Мероприятие прошло с участием акима района, представителей Совета аксакалов, активной молодежи, общественных организаций и жителей района.

Всего на уборку привлечено 17 единиц техники, посажено 2000 штук карагача. В мероприятии, в котором приняли участие около 3000 человек, принял участие председатель совета ветеранов Онгаров Сеитбек.

Разработан в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 14:54

Фото: акимат Туркестанской области

"Как старейшина этого села я также решил прийти сегодня и стать примером для молодежи. Наша задача – защищать экологию, прививать молодому поколению сохранение чистоты. Саженцы, посаженные сегодня, завтра превратятся в тенистый сад и украсят нашу деревню. Думаю, что программа президента "Таза Қазақстан" – это комплексная программа, направленная на бережное отношение к Отчизне, обучению населения экологической культуре", – сказал аксакал, добавив, что работа в этом направлении должна быть продолжена.
Разработан в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 14:54

Фото: акимат Туркестанской области

В соответствии с поручением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды разработан рейтинг акимов районов, городов по организации программы "Таза Қазақстан". В ходе оценки работы акимов было отмечено участие жителей субботника, организованного в районе, количество техники, задействованной в субботнике, выявление правонарушений со стороны Департамента полиции, "Birge – taza Qazaqstan!" руководствуются такими критериями, как установление обратной связи по поступившим заявкам в информационную систему, мониторинг чистоты прилегающих территорий жилых домов и объектов предпринимательства.

Разработан в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 14:54

Фото: акимат Туркестанской области

Отметим, что в рамках программы "Таза Қазақстан" в настоящее время в области проведено 712 масштабных субботников. Проведены работы по обустройству, уборке территорий подъезда к районам и городам. Кроме того, в этом году в общественных местах было составлено около 26 тысяч протоколов и наложено штрафов на сумму 305,7 млн тенге.

Разработан в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 14:54

Фото: акимат Туркестанской области

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