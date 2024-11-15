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Экибастузская ГРЭС-1 остановила один из блоков из-за неустановленной технической проблемы

Экибастузская ГРЭС-1 остановила один из блоков из-за неустановленной технической проблемы, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 15:36 Фото: сайт Экибастузской ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова
Крупнейшая электростанция Казахстана, работающая на твердом топливе, "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова" вынужденно приостановила работу блока №3, передает корреспондент Zakon.kz.

Работу блока приостановили сегодня, 15 ноября 2024 года, в 4:00. 

В пресс-службе "Самрук-Энерго" сообщили, что 12 ноября 2024 года в 16:00 на ЭГРЭС-1 в ходе обхода и осмотра оборудования было выявлено пыление по стволу дымовой трубы №1 в районе слуховых окон (балконов).

"Для установления причин пыления было принято решение об отключении энергоблока №3 с целью проведения внутреннего осмотра дымовой трубы с привлечением специализированной организации. Окончательные причины пыления будут установлены по результатам обследования. На основании проведенного анализа будет разработан план необходимых мероприятий", – прокомментировали в пресс-службе "Самрук-Энерго".

При этом в "Самрук-Энерго" не уточнили, как ситуация отразилась на выработке электроэнергии.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" представляет собой тепловую электрическую станцию с установленной мощностью 4 000 МВт. В августе предприятие сообщило о завершении восстановления блока №1. Таким образом, на станции в работе находились все 8 блоков.

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