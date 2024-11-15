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Стала известна причина остановки одного из блоков Экибастузской ГРЭС-1

остановка одного из блоков ГРЭС-1, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:26 Фото: сайт Экибастузской ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова
Пресс-служба Минэнерго назвала причину остановки одного из блоков крупнейшей электростанции Казахстана "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова", сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, произошел кратковременный выход дымовых газов из смотровых люков по стволу дымовой трубы № 1 ТОО "Экибастзская ГРЭС-1". Для выяснения причины производится обследование специализированной организацией.

"Для обеспечения электроснабжения заблаговременно было организовано увеличение генерации на других электрических станциях страны. На электроснабжении и теплоснабжении потребителей ситуация никак не сказывается", – уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Экибастузская ГРЭС-1 остановила один из блоков из-за неустановленной технической проблемы.

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