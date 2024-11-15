Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Институт коневодства появится в Казахстане

Институт коневодства появится в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 16:15 Фото: pexels
Выступая 15 ноября 2024 года на первом Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев остановился на необходимости развития сельскохозяйственной науки, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что сегодня обостряется конкуренция на мировом продовольственном рынке.

"Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность, основной акцент необходимо сделать на развитие науки. Одним из стратегических приоритетов является возрождение селекции и семеноводства. Доля отечественных семян картофеля и сахарной свеклы в производстве этих культур составляет менее 10%. Эту проблему нужно срочно решать. В нынешнем году был принят комплексный план по развитию селекции и семеноводства. Поставлены конкретные задачи. Поручаю правительству обеспечить аграриев семенами отечественного производства. В 2028 году данный показатель должен быть увеличен до 80%, а доля высококачественных (то есть элитных) семян должна составить не менее 15%", – сказал глава государства.

Для достижения этого результата, по его словам, следует изучить передовой опыт зарубежных стран.

"Во время недавнего визита во Францию я встречался с предпринимателями этой страны и пригласил их к совместной работе над проектами в сельскохозяйственной сфере. Кроме того, в октябре я посетил с государственным визитом Монголию, где состоялись содержательные переговоры с руководством этой страны. Одной из важных тем обсуждения стала судьба лошади – общего достояния двух кочевых народов. Несмотря на то, что монгольские лошади не славятся высоким ростом, они считаются очень выносливыми и способны преодолевать большие расстояния", – сказал Токаев.

Он продолжил, что казахи особо ценили и почитали быстроногих аргамаков, считая их своим достоянием: "Тегіміз – түркі, түлігіміз – жылқы".

"Неспроста говорят, что лошади сыграли важнейшую роль в истории казахского народа. Именно лошади служили кочевникам средством передвижения, обеспечивали им пропитание. Хорошо известны целебные свойства саумала и кумыса для здоровья человека. Отрадно, что сегодня поголовье лошадей в стране стабильно увеличивается. Тем не менее, доля чистокровных породистых лошадей составляет менее 1%, то есть из 4,2 млн лошадей только 40 тысяч – чистокровные. Поэтому сейчас особое внимание следует уделить селекции и разведению чистокровных лошадей"Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане, по его словам, выращивают несколько видов лошадей. Среди них особое место занимает порода джабе (жабы), история которой неразрывно связано с жизнью и бытом казахского народа. Позднее были выведены костанайская, кушумская, мугалджарская породы. Каждая из них имеет свои достоинства и особенности.

"В одном из своих выступлений я уже говорил об адайской породе, являющейся бесценным богатством Мангистау. Тогда я поручил принять конкретные меры по популяризации этой породы в мире. В настоящее время порода "Адай" получила официальное признание. Сегодня эти величественные скакуны достойно представляют нашу страну на различных скачках и соревнованиях. Костанайская лошадь тоже отличается выносливостью, но, к сожалению, эта порода находится на грани исчезновения. На сегодняшний день осталось всего 280 голов", – отметил президент.

Поэтому ключевыми задачами, по его словам, наряду с увеличением поголовья лошадей является повышение их племенных и продуктивных качеств.

"В этом году был принят специальный закон по сохранению и воспроизводству отечественных пород лошадей. Таким образом, сделан еще один важный шаг. Поручаю правительству создать Институт коневодства. Вопрос о его открытии уже давно поднимают эксперты. Уполномоченные органы должны в кратчайшие сроки проработать данный вопрос и определить источники финансирования", – заключил Токаев.

На форуме глава государства также высказался о финансировании фермеров.

Читайте также

Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога
Туман и 15-градусное тепло: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на три дня
Продолжается в Жамбылском регионе
В Жамбылском регионе продолжается экологическая акция "Чистый Казахстан"
Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка
Токаев поручил пересмотреть подход ко всеобщему декларированию
Ирина Капитанова
Токаев Касым-Жомарт 2024 год Животноводство Лошади
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ
Разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: