Институт коневодства появится в Казахстане
Президент отметил, что сегодня обостряется конкуренция на мировом продовольственном рынке.
"Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность, основной акцент необходимо сделать на развитие науки. Одним из стратегических приоритетов является возрождение селекции и семеноводства. Доля отечественных семян картофеля и сахарной свеклы в производстве этих культур составляет менее 10%. Эту проблему нужно срочно решать. В нынешнем году был принят комплексный план по развитию селекции и семеноводства. Поставлены конкретные задачи. Поручаю правительству обеспечить аграриев семенами отечественного производства. В 2028 году данный показатель должен быть увеличен до 80%, а доля высококачественных (то есть элитных) семян должна составить не менее 15%", – сказал глава государства.
Для достижения этого результата, по его словам, следует изучить передовой опыт зарубежных стран.
"Во время недавнего визита во Францию я встречался с предпринимателями этой страны и пригласил их к совместной работе над проектами в сельскохозяйственной сфере. Кроме того, в октябре я посетил с государственным визитом Монголию, где состоялись содержательные переговоры с руководством этой страны. Одной из важных тем обсуждения стала судьба лошади – общего достояния двух кочевых народов. Несмотря на то, что монгольские лошади не славятся высоким ростом, они считаются очень выносливыми и способны преодолевать большие расстояния", – сказал Токаев.
Он продолжил, что казахи особо ценили и почитали быстроногих аргамаков, считая их своим достоянием: "Тегіміз – түркі, түлігіміз – жылқы".
"Неспроста говорят, что лошади сыграли важнейшую роль в истории казахского народа. Именно лошади служили кочевникам средством передвижения, обеспечивали им пропитание. Хорошо известны целебные свойства саумала и кумыса для здоровья человека. Отрадно, что сегодня поголовье лошадей в стране стабильно увеличивается. Тем не менее, доля чистокровных породистых лошадей составляет менее 1%, то есть из 4,2 млн лошадей только 40 тысяч – чистокровные. Поэтому сейчас особое внимание следует уделить селекции и разведению чистокровных лошадей"Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане, по его словам, выращивают несколько видов лошадей. Среди них особое место занимает порода джабе (жабы), история которой неразрывно связано с жизнью и бытом казахского народа. Позднее были выведены костанайская, кушумская, мугалджарская породы. Каждая из них имеет свои достоинства и особенности.
"В одном из своих выступлений я уже говорил об адайской породе, являющейся бесценным богатством Мангистау. Тогда я поручил принять конкретные меры по популяризации этой породы в мире. В настоящее время порода "Адай" получила официальное признание. Сегодня эти величественные скакуны достойно представляют нашу страну на различных скачках и соревнованиях. Костанайская лошадь тоже отличается выносливостью, но, к сожалению, эта порода находится на грани исчезновения. На сегодняшний день осталось всего 280 голов", – отметил президент.
Поэтому ключевыми задачами, по его словам, наряду с увеличением поголовья лошадей является повышение их племенных и продуктивных качеств.
"В этом году был принят специальный закон по сохранению и воспроизводству отечественных пород лошадей. Таким образом, сделан еще один важный шаг. Поручаю правительству создать Институт коневодства. Вопрос о его открытии уже давно поднимают эксперты. Уполномоченные органы должны в кратчайшие сроки проработать данный вопрос и определить источники финансирования", – заключил Токаев.
На форуме глава государства также высказался о финансировании фермеров.