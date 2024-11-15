Институт коневодства появится в Казахстане

Выступая 15 ноября 2024 года на первом Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев остановился на необходимости развития сельскохозяйственной науки, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что сегодня обостряется конкуренция на мировом продовольственном рынке.

"Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность, основной акцент необходимо сделать на развитие науки. Одним из стратегических приоритетов является возрождение селекции и семеноводства. Доля отечественных семян картофеля и сахарной свеклы в производстве этих культур составляет менее 10%. Эту проблему нужно срочно решать. В нынешнем году был принят комплексный план по развитию селекции и семеноводства. Поставлены конкретные задачи. Поручаю правительству обеспечить аграриев семенами отечественного производства. В 2028 году данный показатель должен быть увеличен до 80%, а доля высококачественных (то есть элитных) семян должна составить не менее 15%", – сказал глава государства.

Для достижения этого результата, по его словам, следует изучить передовой опыт зарубежных стран.

"Во время недавнего визита во Францию я встречался с предпринимателями этой страны и пригласил их к совместной работе над проектами в сельскохозяйственной сфере. Кроме того, в октябре я посетил с государственным визитом Монголию, где состоялись содержательные переговоры с руководством этой страны. Одной из важных тем обсуждения стала судьба лошади – общего достояния двух кочевых народов. Несмотря на то, что монгольские лошади не славятся высоким ростом, они считаются очень выносливыми и способны преодолевать большие расстояния", – сказал Токаев.

Он продолжил, что казахи особо ценили и почитали быстроногих аргамаков, считая их своим достоянием: "Тегіміз – түркі, түлігіміз – жылқы".

"Неспроста говорят, что лошади сыграли важнейшую роль в истории казахского народа. Именно лошади служили кочевникам средством передвижения, обеспечивали им пропитание. Хорошо известны целебные свойства саумала и кумыса для здоровья человека. Отрадно, что сегодня поголовье лошадей в стране стабильно увеличивается. Тем не менее, доля чистокровных породистых лошадей составляет менее 1%, то есть из 4,2 млн лошадей только 40 тысяч – чистокровные. Поэтому сейчас особое внимание следует уделить селекции и разведению чистокровных лошадей" Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане, по его словам, выращивают несколько видов лошадей. Среди них особое место занимает порода джабе (жабы), история которой неразрывно связано с жизнью и бытом казахского народа. Позднее были выведены костанайская, кушумская, мугалджарская породы. Каждая из них имеет свои достоинства и особенности.

"В одном из своих выступлений я уже говорил об адайской породе, являющейся бесценным богатством Мангистау. Тогда я поручил принять конкретные меры по популяризации этой породы в мире. В настоящее время порода "Адай" получила официальное признание. Сегодня эти величественные скакуны достойно представляют нашу страну на различных скачках и соревнованиях. Костанайская лошадь тоже отличается выносливостью, но, к сожалению, эта порода находится на грани исчезновения. На сегодняшний день осталось всего 280 голов", – отметил президент.

Поэтому ключевыми задачами, по его словам, наряду с увеличением поголовья лошадей является повышение их племенных и продуктивных качеств.

"В этом году был принят специальный закон по сохранению и воспроизводству отечественных пород лошадей. Таким образом, сделан еще один важный шаг. Поручаю правительству создать Институт коневодства. Вопрос о его открытии уже давно поднимают эксперты. Уполномоченные органы должны в кратчайшие сроки проработать данный вопрос и определить источники финансирования", – заключил Токаев.

На форуме глава государства также высказался о финансировании фермеров.