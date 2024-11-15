Токаев поручил стремиться к международным стандартам питания детей

Выступая 15 ноября 2024 года на первом Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о массовом отравлении школьников в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По его словам, с началом учебного года у нас традиционно на первый план выходят те или иные проблемы, связанные с системой образования.

"Считаю, что в этой сфере нет таких тем, которые не являются важными. К примеру, за счет государства предоставляется бесплатное горячее питание в школах учащимся начальных классов и детям из малообеспеченных семей. Однако большого внимания требует качество еды в школьных столовых. Недавний случай с отравлением детей в Мангистауской области справедливо вызвал резонанс в обществе". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что нельзя допустить повторения подобных ситуаций.

"Естественно, нужен жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей. Пища в столовых должна обеспечивать растущий организм всем необходимым – это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых.

"Для формирования культуры правильного и сбалансированного питания в школах агропромышленные предприятия должны выступить партнерами образовательных учреждений". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства остановился на необходимости развития сельскохозяйственной науки.