Токаев: Моя принципиальная позиция – нельзя экономить на социальных расходах

Касым-Жомарт Токаев, 15 ноября 2024 года выступая на первом Форуме работников сельского хозяйства, высказался насчет отопительного сезона в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Токаев отметил, что безупречное проведение отопительного сезона – одна из актуальных задач.

"К приходу минусовых температур оказался не готов город Сарань, в котором только недавно дома были подключены к теплоснабжению. За данное упущение ответственные должностные лица уже получили соответствующие наказания. Для всех акимов это должно послужить уроком. Срывы отопительного сезона будут рассматриваться как показатель некомпетентности руководителей. Между тем в целом по стране в этом году проведена большая работа по ремонту энергоисточников и сетей теплоснабжения. Запасов топлива на складах достаточно. Но "почивать на лаврах" нельзя, нужно держать ситуацию на постоянном контроле", – озвучил президент.

Глава государства заявил, что перед всей системой государственного управления сейчас стоят серьезные задачи и вызовы.

"Важно своевременно реагировать на нештатные ситуации, прогнозировать и предотвращать кризисные процессы, прислушиваться к запросам общества. Требуется скоординированная работа всех государственных органов, коммунальных и других служб. Однако, занимаясь текущими вопросами, мы не должны терять из виду наши стратегические цели. Нужно смотреть дальше и шире, ориентироваться на перспективу, не искать временных решений проблем, а устранять их коренные причины. Как вы знаете, в Послании мною поручалось принять меры, направленные на эффективное использование бюджетных средств. Разумеется, в бюджетной политике должен главенствовать принцип прагматизма. Но нельзя экономить на социальных расходах, зарплатах бюджетников, пенсиях и пособиях – это моя принципиальная позиция", – сообщил Токаев.

По его словам, следует всегда держать в фокусе внимания приоритетную задачу поступательного повышения благополучия граждан.

"Безусловно, нужно находить способы совершенствования и наращивания потенциала пенсионной системы. Важно стимулировать развитие так называемой "серебряной экономики", когда пожилые люди, еще полные здоровья и энергии, активно продолжают вносить свой вклад в развитие страны. Это тем более актуально, когда мы говорим о поступательном росте средней продолжительности жизни, которая уже превысила 75 лет, как об одном из ключевых достижений социальной политики государства", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

12 ноября 2024 года Олжас Бектенов поручил провести рейды и обходы в частном секторе.