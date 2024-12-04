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От 7-градусного тепла до мороза -12: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 17:26 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 5 по 7 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в столице ожидаются мороз до -12°С и небольшой снег. В двух крупнейших мегаполисах страны будет без осадков и чуть теплее.

В Астане:

  • 5 декабря – переменная облачность, временами небольшой снег, днем – поземок. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -4-6°С.
  • 6 декабря – облачно, временами снег, поземок. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -4-6°С.
  • 7 декабря – переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -7-9°С.

В Алматы:

  • 5 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +3+5°С.
  • 6 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.
  • 7 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С.

В Шымкенте:

  • 5 декабря – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5+7°С.
  • 6 декабря – переменная облачность, без осадков, туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +4+6°С.
  • 7 декабря – переменная облачность, без осадков, туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 5, 6 и 7 декабря 2024 года по Казахстану. Из него следует, что в стране ожидается резкое похолодание до -20°С.

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