От мороза до 27-градусного тепла: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 8 по 10 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрометцентра, в столице ночью ожидаются морозы до -2°С, а в двух крупнейших мегаполисах республики тепло до +27°С.

В Астане:

8 октября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +18+20°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +18+20°С тепла; 9 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +19+21°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +19+21°С тепла; 10 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +17+19°С тепла.

В Алматы:

8 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С тепла; 9 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С тепла; 10 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С тепла.

В Шымкенте:

8 октября – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +25+27°С тепла;

– небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +25+27°С тепла; 9 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С тепла; 10 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С тепла.

Ранее сообщалось, что циклон из Москвы принесет похолодание и сильные дожди в Казахстан.