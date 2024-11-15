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В Казахстан вернется тепло до +15°С

В Казахстан вернется тепло до +15°С, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 12:17 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 16, 17 и 18 ноября 2024 года. По данным синоптиков, неустойчивая погода ожидается лишь в северной половине Казахстана. На юге температура и вовсе прогреется до 15 градусов, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению метеорологов, в ближайшие трое суток западные, северо-западные и северные регионы Казахстана окажутся под влиянием ложбины Северо-западного циклона.

По прогнозу ожидаются:

  • на западе страны – осадки в виде дождя и снега, гололедные явления;
  • на северо-западе и севере пройдет снег с метелью.
"Под влиянием обширного антициклона на остальной территории республики ожидается погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по стране прогнозируют туманы и усиление ветра до 15-25 метров в секунду.

"Температурный фон днем на западе Казахстана составит 2-10 тепла, на северо-западе 5 мороза – 5 тепла, на севере, востоке и в центре 5 мороза – 2 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Больше всего повезет жителя южного региона.

"На юге и юго-востоке ожидается 5-15 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Напомним, в Алматы, Шымкенте и 13 областях Казахстана на 15 ноября 2024 года объявлено штормовое предупреждение. Подробнее ознакомиться можно по этой ссылке.

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