В Казахстан вернется тепло до +15°С

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 16, 17 и 18 ноября 2024 года. По данным синоптиков, неустойчивая погода ожидается лишь в северной половине Казахстана. На юге температура и вовсе прогреется до 15 градусов, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению метеорологов, в ближайшие трое суток западные, северо-западные и северные регионы Казахстана окажутся под влиянием ложбины Северо-западного циклона.

По прогнозу ожидаются:

на западе страны – осадки в виде дождя и снега, гололедные явления;

на северо-западе и севере пройдет снег с метелью.

"Под влиянием обширного антициклона на остальной территории республики ожидается погода без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по стране прогнозируют туманы и усиление ветра до 15-25 метров в секунду.

"Температурный фон днем на западе Казахстана составит 2-10 тепла, на северо-западе 5 мороза – 5 тепла, на севере, востоке и в центре 5 мороза – 2 тепла". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Больше всего повезет жителя южного региона.

"На юге и юго-востоке ожидается 5-15 тепла". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Напомним, в Алматы, Шымкенте и 13 областях Казахстана на 15 ноября 2024 года объявлено штормовое предупреждение. Подробнее ознакомиться можно по этой ссылке.