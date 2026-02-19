#Референдум-2026
События

В Казахстане выросла выживаемость пациентов с онкологией

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 18:54 Фото: freepik
В Казахстане развитие онкологической службы позволило повысить показатели ранней диагностики и выживаемости пациентов. Об этом заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, сообщает Zakon.kz.

Ее цитату 19 февраля 2026 года приводит пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ) РК.

"За последний год мы добились устойчивого улучшения ключевых показателей онкологической помощи: пятилетняя выживаемость пациентов выросла на 16% – с 56% до 65%, охват лучевой терапией увеличился на 13% – до 65%, а уровень ранней диагностики повысился до 34,6% против 33,3% годом ранее", – отметила Акмарал Альназарова на заседании коллегии ведомства.

Злокачественные новообразования остаются второй по значимости причиной смертности, в связи с чем в стране продолжается модернизация инфраструктуры и расширение доступности высокотехнологичного лечения:

  • В ноябре 2025 года на базе нового онкологического центра в Астане открыт центр протонной терапии, лечение в котором уже проходят 38 пациентов.
  • Введены в эксплуатацию два новых центра ПЭТ/КТ в Кызылорде и Актау – общее число таких центров в стране достигло 16, выполнено 280 диагностических исследований.
  • Во всех регионах открыты экспертные эндоскопические центры. В 2025 году проведено более 15 тыс. диагностических исследований, что на 5% больше по сравнению с предыдущим периодом, а также 4,5 тыс. лечебных вмешательств.

По данным министерства, реализация этих мер позволила добиться устойчивого улучшения ключевых показателей онкологической помощи.

В 2026 году планируется внедрение единой цифровой платформы онкологической службы, которая обеспечит мониторинг маршрута пациента и контроль лекарственного обеспечения, включая обоснованность назначений и расходование препаратов.

В Минздраве уточнили, что модернизация онкологической службы проводится в рамках реализации Комплексного плана развития системы здравоохранения и направлена на снижение смертности и повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в казахстанском здравоохранении грядут реформы. Какие именно, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Казахстане повысили пятилетнюю выживаемость при раке крови
08:39, 01 февраля 2025
В Казахстане повысили пятилетнюю выживаемость при раке крови
Сокращение бюджета на онкопомощь в Казахстане: получат ли пациенты необходимое
14:48, 11 июня 2024
Сокращение бюджета на онкопомощь в Казахстане: получат ли пациенты необходимое
В четыре раза выросла выживаемость недоношенных детей в Казахстане
17:34, 16 ноября 2024
В четыре раза выросла выживаемость недоношенных детей в Казахстане
