Самый длинный мост в Атырауской области закрыли для грузовиков

Автомобильный мост через реку Урал, который соединяет села Махамбет и Жалғансай, а также является самым длинным в Атырауской области, закрыли для движения грузового транспорта, сообщает Zakon.kz.

Причиной такого решения стали трещины, которые обнаружили во время осмотра конструкции, пишет "Ак Жайык".

В акимате Махамбетского района заявили о том, что будет проведена техническая проверка моста, которая определит, какого масштаба требуются работы.

"Об этой проблеме стало известно недавно, мы сразу приняли меры безопасности. Трещины на мосту возникли в средней части. В связи с этим движение тяжелых грузовиков по нему было запрещено. Легковым автомобилям разрешено проезжать со сниженной скоростью 20 км/ч, так как их вес не представляет угрозы", – пояснил аким района Кайрат Нурлыбаев.

Фото: azh.kz

На мосту будут установлены специальные дорожные знаки, водителей просят отнестись к введенным ограничениям внимательно.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта подготовило поправки к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок пассажиров в саморегулирование".