Сколько водителей оштрафовали за "шашки" в Алматы за сутки

В Алматы за сутки выявили более 1,3 тыс. нарушений ПДД, сообщает Zakon.kz.

За сутки 14 августа в мегаполисе выявили 1 357 нарушений правил дорожного движения, сообщили в городской прокуратуре. Из них 160 отнесли к грубым нарушениям, создающим повышенную угрозу жизни и здоровью участников движения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения привлекли восемь водителей, еще один сел за руль, будучи лишенным водительских прав. 64 нарушения были связаны с маневрированием, в том числе опасной ездой в стиле "шашки".

Также зафиксировали 45 случаев езды без ремня безопасности, 29 фактов использования телефона за рулем и 13 выездов на встречную полосу.

На штрафстоянку водворили 22 автомобиля.

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