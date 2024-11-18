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Прошел месяц после убийства девушки в Атырау: что известно к этому времени

Убийство девушки в Атырау, водолазы, ДЧС Атырауской области, тело не найдено, что ждет подозреваемых в тяжком преступлении , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 14:25 Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
Тело убитой 23-летней жительницы города Атырау Яны Легкодимовой до сих пор не найдено. Известно, что она была задушена и выброшена в реку Урал, масштабные поиски тела продолжаются, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тело задушенной Яны методично ищут сотрудники регионального Департамента полиции, личный состав ДЧС Атырауской области. В ДЧС отметили, что на реке сильное течение, большое количество посторонних предметов под водой, нулевая видимость. Все это затрудняет подводные поисковые работы. Но, несмотря на трудности, поиски не прекращаются.

Подозреваемых в совершении убийства – двое мужчин, им по 24 и 25 лет. Они находятся под стражей в изоляторе временного содержания.

"В целях оказания помощи сотрудникам полиции силами департамента по чрезвычайным ситуациям поиск ведется с 22 октября. Водолазы работают весь световой день. Еще используется дрон, прочесывается и прибрежная часть водоема. Нам помогают силы Национальной гвардии, неравнодушные люди. Поисковые работы в Урале ведутся в местах, указанных сотрудниками полиции. Ежедневно проводится визуальная разведка на расстоянии 30 км в направлении от села Талдыколь до населенных пунктов Алмалы, Бесикты. Во время поисковых работ на плавательных средствах используются снасти и другое необходимое оборудование. Водолазы осуществили почти 10 подводных погружений, на площади более 4 500 кв. м. и на глубине 4-8 м. На сегодняшний день для точного определения места тела Яны Легкодимовой и дальнейшей работы водолазов используется мобильный поисковый комплекс Наутилиус-50 эхолот. В поисково-спасательных работах ежедневно задействовано пять единиц техники, более 20 человек, семь лодок департамента по чрезвычайным ситуациям и департамента полиции", – проинформировала пресс-служба ДЧС Атырауской области.

ДП Атырауской области расследует уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РК "Похищение человека" и "Убийство". Но детали случившего полиция по-прежнему не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия.

Как сообщил корреспонденту Zakon.kz начальник управления криминальной полиции ДП Атырауской области полковник полиции Иса Беккалиев, 23 октября 2024 года с санкции суда подозреваемых в убийстве Яны Легкодимовой задержали на два месяца.

"Решение об изменении меры пресечения принимается судом на основе имеющихся доказательств и обстоятельств дела. Полиция же продолжает активную работу по сбору новых данных. Истина все равно будет установлена, а виновные понесут заслуженное наказание". Начальник управления криминальной полиции ДП Атырауской области Иса Беккалиев

У следствия имеются записи видеокамер, фиксирующие ключевые моменты, что позволяет расследованию двигаться вперед.

Ранее, 23 октября 2024 года, Zakon.kz сообщал, что жительница Атырау, 23-летняя Яна Легкодимова, ушла из дома 18 октября 2024 года и пропала. Полицейские выяснили, что девушку убили и выкинули в реку.

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