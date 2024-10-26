Убили и выкинули в реку: появились детали убийства 23-летней девушки в Атырау

Жительница Атырау, 23-летняя Яна Легкодимова, ушла из дома 18 октября 2024 года и пропала. Дневник девушки раскрыл детали страшного преступления, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты "Ак Жайык", четвертый день ведутся поиски в окрестностях села Талдыколь жительницы Атырау, которая была убита 18 октября 2024 года. В страшном преступлении признались двое мужчин 24 и 25 лет, которых задержали после исчезновения девушки.

Яна родилась 31 августа 2001 года в Акжаикском районе Западно-Казахской области, в поселке Чапаево. Она окончила школу с красным аттестатом и получила грант в Атырауский УНиГ, где училась по специальности "нефтегазовое дело".

Как только стало известно о получении гранта, маленькая семья из матери и ее единственной дочери, переехала в Атырау, пишет издание. Затем Яна поступила в магистратуру. Этим летом она получила степень магистра. Во время учебы она работала разработчиком в Атырауском Казахском научно-исследовательском геологоразведочном нефтяном институте.

Как рассказала мама пропавшей девушки – Галина, у Яны было много проектов, защищенных в Астане. В планах у дочери была подготовка к защите докторской диссертации.

"В августе Яна слетала в Астану и успешно сдала тест на знание казахского языка, а в сентябре сдала английский. Это было нужно для аспирантуры. Дочь планировала продолжить обучение со второго полугодия", – вспоминает женщина.

В день трагедии Галина находилась в командировке в Актау.

"В 22:03 18 октября мы переписывались с дочерью, она планировала поужинать, лечь спать. Впереди были выходные, она хотела выспаться. На следующий день я все еще находилась в другом городе и утром позвонила дочери по видеосвязи. Телефон был недоступен. Это было необычно, так как Яна всегда заряжала телефон, чтобы я могла позвонить ей в любое время. Я предположила, что она все еще спит, а зарядка на телефоне села. В течение дня она также не выходила на связь. К вечеру я попросила сестру сходить к нам домой. С eе слов, во всех комнатах горел свет, а самой Яны не было дома. Верхняя одежда дочери висела в коридоре. Зарядка, наушники тоже были дома – она без этих вещей не уходила никогда. Полагаю, что общение с предполагаемым убийцей происходило в машине, поэтому она не надела куртку", – считает Галина.

Мать девушки рассказала, что 20 октября она вылетела в Атырау и сразу же направилась в полицию с заявлением о пропаже дочери.

"Официально нам не назвали имя этого человека, но я предполагаю кто это. У нее не было парня никогда, она ни с кем не встречалась, так как всегда говорила, что в первую очередь – учеба и карьера, а потом уже и отношения. Но к этому человеку в последнее время она выходила после его звонка". Галина, мама пропавшей Яны

Яна вела дневник, который после ее пропажи помог хоть как-то восстановить личность человека – предположительного убийцы девушки. В дневнике были описаны некоторые моменты, связанные с человеком, помеченным Яной литерой Р.

"У нее в дневнике было написано, что они ежедневно переписываются. Как я поняла, Р. приезжал, она выходила к нему, они сидели в машине, после она всегда возвращалась домой. У ее друзей я взяла номер этого человека и позвонила ему с вопросом, видел ли он мою дочь. Он ответил, что не видел ее больше недели и что разговаривал с ней давно и то по работе. Во время разговора он заикался. После я спросила у друзей Яны, заикается ли он, и они ответили, что у него нет речевых дефектов. До сих пор я не знаю имя убийцы моей дочери, полицейские сказали, что это тайна следствия. Дневник Яны тоже сейчас находится у полицейских", – рассказывает Галина.

Утром 23 октября стало известно, что подозреваемые – двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет – задержаны и дали признательные показания. В Департаменте полиции сообщили, что девушка убита, а ее тело сброшено в Урал.

В Департаменте полиции отметили, что по факту исчезновения горожанки возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Убийство". Другие детали дела не стали разглашать в интересах следствия.

25 октября Галина Легкодимова обратилась в социальных сетях к акимату Атырауской области с просьбой увеличить количество техники и людей в поисках Яны.

Ранее начальник Департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев рассказал корреспонденту Zakon.kz о том, что поисковые работы продолжаются, о результатах будет сообщено дополнительно.

10 октября 2024 года Zakon.kz сообщил о том, что в Алматинской области вынесен приговор двум парням по факту убийства с особой жестокостью из корыстных побуждений 18-летней девушки.