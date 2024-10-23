Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Убили и выкинули в реку: в Атырау ищут тело пропавшей девушки

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 14:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жительница Атырау, 23-летняя Яна Легкодимова, ушла из дома 18 октября 2024 года и пропала. Полицейские выяснили, что девушку убили и выкинули в реку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РК "Похищение человека" и "Убийство". Тело девушки пока не найдено, детали случившего полиция пока не раскрывает.

"Начат комплекс следственных действий. Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В ходе оперативно-розыскной работы установлено, что подозреваемые тело задушенной девушки выбросили в реку Урал в районе села Талдыколь Махамбетского района. Ее ищут совместно с водолазами ДЧС Атырауской области. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – проинформировали в пресс-службе ДП Атырауской области.

Начальник Департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев сообщил корреспонденту Zakon.kz о том, что поисковые работы продолжаются, о результатах будет сообщено дополнительно.

10 октября 2024 года Zakon.kz сообщил о том, что в Алматинской области вынесен приговор двум парням по факту убийства с особой жестокостью из корыстных побуждений 18-летней девушки.

Читайте также

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль
"Избита и изнасилована": девушка пыталась покончить с собой в Талгарском районе
Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации
В ВКО помогли ребенку, палец которого застрял в железной трубе
СМИ, средства массовой информации, сми, масс-медиа, печать, журналист, журналисты, печатники, издания, печатные издания, пресса, корреспондент, корреспонденты, репортер, репортеры, журналистика, средство информации, средства информации, информация, медиа
Новый вид интернет-мошенничества от имени журналистов появился в Казахстане
Светлана Новак
Атырау Атырауская область 2024 год Убийство Пропавшие без вести
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: