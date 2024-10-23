Убили и выкинули в реку: в Атырау ищут тело пропавшей девушки

Жительница Атырау, 23-летняя Яна Легкодимова, ушла из дома 18 октября 2024 года и пропала. Полицейские выяснили, что девушку убили и выкинули в реку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РК "Похищение человека" и "Убийство". Тело девушки пока не найдено, детали случившего полиция пока не раскрывает.

"Начат комплекс следственных действий. Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В ходе оперативно-розыскной работы установлено, что подозреваемые тело задушенной девушки выбросили в реку Урал в районе села Талдыколь Махамбетского района. Ее ищут совместно с водолазами ДЧС Атырауской области. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – проинформировали в пресс-службе ДП Атырауской области.

Начальник Департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев сообщил корреспонденту Zakon.kz о том, что поисковые работы продолжаются, о результатах будет сообщено дополнительно.

10 октября 2024 года Zakon.kz сообщил о том, что в Алматинской области вынесен приговор двум парням по факту убийства с особой жестокостью из корыстных побуждений 18-летней девушки.