Какие области Казахстана лидируют в скотокрадстве, рассказали в МВД

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев рассказал, какие регионы в Казахстане лидируют по числу краж скота, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Шынгыс Алекешев 3 февраля 2025 года на онлайн-брифинге, в прошлом году в стране зарегистрировано 1026 случаев краж скота, что составляет 3% от общего числа краж. Полицией задержаны 89 преступных групп, в составе которых было 572 скотокрада. Найдено и возвращено законным владельцам свыше 4,5 тыс. голов похищенного скота.

"По итогам прошлого года наибольшее число случаев скотокрадства зафиксировано в Алматинской области – 213 фактов, за ней следует Абайская область – 120 фактов и Туркестанская область, где зарегистрировано 116 краж скота", – сказал Шынгыс Алекешев.

Он констатировал, что в 2024 году количество случаев скотокрадства снизилось на 30,5%. В целом за последние пять лет удалось добиться снижения скотокрадств на 64%. За кражу скота введена отдельная статья в Уголовном кодексе. Максимальное наказание – лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Также ужесточено наказание за повторные кражи и совершение преступления с проникновением в помещение, что переводит такие преступления в категорию тяжких. Это исключает возможность примирения скотокрадов с потерпевшими.

"В январе в текущем году по стране зарегистрировано 69 фактов скотокрадства, задержано 53 подозреваемых, разоблачено 10 преступных групп. Из похищенных голов скота законным владельцам возвращено около 140 голов скота", – отметил представитель МВД.

Во время краж скота преступники умудряются запихнуть лошадей и коров в легковые автомобили. Один из таких случаев произошел в прошлом году в Карагандинской области на автодороге Нура –Темиртау. Сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль "Ауди", внутри которого лежала живая лошадь. У водителя отсутствовали документы на перевозимое животное.

Ранее сообщалось, что в СКО мужчина похитил лошадь у местного жителя и разделал животное в самодельной землянке. Он и лошадь оставили четкие следы, по которым на него и вышли оперативники.