В затопленных районах несут службу 15 тыс. полицейских и сотрудников Нацгвардии

7 апреля на брифинге в Республиканском информационном штабе официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев рассказал о работе министерства в паводковый период, сообщает Zakon.kz.

По его словам, непосредственно в аварийно-спасательных мероприятиях участвуют порядка 5,5 тысячи сотрудников ОВД, а также почти тысяча единиц техники полицейского ведомства.

Производится очистка арыков, уложено свыше 115 тыс. мешкотар. Полицейские уже эвакуировали 12,6 тыс. человек, в т.ч. более 290 – вертолетной техникой.

"В случае ухудшения ситуации определены дополнительные резервы сил и средств для переброски из других регионов. Хочу заверить, что органы внутренних дел обеспечат надлежащий порядок в зонах подтопления. Напомню, что охрану правопорядка по стране обеспечивают более 15 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии", – сообщил спикер.

Оцеплены пострадавшие населенные пункты в 39 районах. Под охраной полиции сейчас находится 1266 покинутых жилых домов и иных объектов. Фактов мародерств нет. Организовано безопасное пребывание граждан в 87 крупных пунктах временного размещения.

Кроме того, введено и поддерживается ограничение движения на 17 участках дорог республиканского значения. Из зон подтопления полицейские сопроводили более 3,5 тыс. единиц автотранспорта. Обеспечивается охрана стратегических объектов: 70 объектов питьевого водоснабжения и 91 – водного хозяйства.





"Сегодня в противопаводковых мероприятиях задействовано максимальное число сотрудников и военнослужащих. В случае ухудшения ситуации определены дополнительные резервы сил и средств для переброски из других регионов", – сказал представитель ведомства.

Также о проводимой работе отчитались в Минздраве, глава ведомства рассказала, сколько медиков находится в затопленных районах Казахстана.

