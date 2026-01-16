Нападение на водителя автобуса в Алматинской области: подробности от полиции

Рано утром 15 января 2026 года в Алматинской области на водителя общественного автобуса напал неизвестный, разбив стекло. В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) заявили о возбуждении дела по хулиганству, сообщает Zakon.kz.

По данным очевидцев, поврежденный автобус продолжал движение еще около полукилометра.

"Пассажиры находились в стрессовой ситуации и подвергались риску получения травм", – отметил автор опубликованного видео.

На запрос корреспондента правоохранители уточнили, что начато досудебное расследование по факту хулиганства.

"Установлено, что неизвестный мужчина, находясь на одной из улиц города, умышленно разбил стекло общественного автобуса. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое подозреваемых". Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время, добавили в ведомстве, основной фигурант водворен в ИВС.

"По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств произошедшего". Пресс-служба ДП Алматинской области

Расследование продолжается.

Ночью 16 января 2026 года на трассе в Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса марки Yutong. В результате ДТП 4 человека погибли на месте. 42 пассажира получили травмы, из них 17 госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение.