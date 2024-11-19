О новом виде мошенничества предупредили казахстанцев
По информации Telegram-канала о мошенничествах aqparat saqsysy, к ним стало поступать много сообщений от граждан о том, что они столкнулись с мошенниками при попытке купить зимние шины через объявления на Facebook.
Признаки такого мошенничества:
1. Нереально низкая цена. Объявления предлагают шины по цене, которая кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой.
2. Требование предоплаты. Продавцы уверяют, что товар быстро разбирают, и просят внести предоплату для бронирования.
3. Фальшивые фото. Для доверия они показывают красивые изображения и даже поддельные отзывы.
4. Пропадают после оплаты. После получения денег продавец перестает выходить на связь.
Как не стать жертвой мошенников
- Покупайте только у проверенных продавцов или в надежных магазинах.
- Никогда не переводите предоплату незнакомым лицам.
- Проверяйте достоверность фото и данных продавца.
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