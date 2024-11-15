От deepfake до "откорма свиньи": самые популярные схемы мошенников 2024 года
Список самых популярных схем обмана, которые в тренде в 2024 году, 15 ноября опубликовали в Telegram-канала aqparatsaqsysy (информирует пользователей Казнета о новых видах мошенничеств):
1. Deepfake-обман: игры с реальностью
Использование технологий deepfake позволяет мошенникам создавать убедительные видео и аудио, имитирующие известных личностей или близких людей. Такие подделки применяются для вымогательства денег или продвижения фальшивых инвестиций.
2. Фальшивые сайты бронирования
Поддельные платформы для бронирования билетов или отелей становятся особенно популярны в сезоны отпусков. Привлекательные цены заманивают пользователей, но после оплаты клиент остается без услуг и денег.
3. Фишинг в социальных сетях
Злоумышленники создают поддельные профили или взламывают существующие аккаунты, рассылая вредоносные ссылки и собирая личные данные. Часто мошенничество маскируется под розыгрыши, обещание легкого заработка или просьбы о помощи.
4. Криптовалютное мошенничество
Бум цифровых валют вызвал волну схем, связанных с фальшивыми криптопроектами и обменниками. Жертвы теряют деньги, доверяя мошенникам, которые обещают быстрый доход или выгодный обмен.
5. Схема "откорма свиньи" (Pig Butchering)
Этот подход подразумевает длительное выстраивание доверительных отношений с жертвой, после чего злоумышленники убеждают инвестировать крупные суммы в несуществующие проекты. Как только деньги переведены, мошенники исчезают.
Рекомендации по защите от мошенничества:
- Перед совершением финансовых операций или предоставлением личных данных убедитесь в надежности источника.
- Используйте двухфакторную аутентификацию: это усложнит злоумышленникам доступ к вашим аккаунтам.
- Регулярные обновления обеспечивают защиту от известных уязвимостей.
"Будьте бдительны и осторожны, чтобы не стать жертвой современных мошеннических схем", – заключили специалисты.
14 ноября 2024 года стало известно, что в Западно-Казахстанской области мошенники выманили у жителей 10 млн тенге, притворившись их детьми. Новый вид мошенничества выявили полицейские.