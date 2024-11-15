От deepfake до "откорма свиньи": самые популярные схемы мошенников 2024 года

Эксперты перечислили пять актуальных видов мошенничества, а также рассказали, как казахстанцам уберечь себя от них, сообщает Zakon.kz.

Список самых популярных схем обмана, которые в тренде в 2024 году, 15 ноября опубликовали в Telegram-канала aqparatsaqsysy (информирует пользователей Казнета о новых видах мошенничеств):

1. Deepfake-обман: игры с реальностью

Использование технологий deepfake позволяет мошенникам создавать убедительные видео и аудио, имитирующие известных личностей или близких людей. Такие подделки применяются для вымогательства денег или продвижения фальшивых инвестиций.

2. Фальшивые сайты бронирования

Поддельные платформы для бронирования билетов или отелей становятся особенно популярны в сезоны отпусков. Привлекательные цены заманивают пользователей, но после оплаты клиент остается без услуг и денег.

3. Фишинг в социальных сетях

Злоумышленники создают поддельные профили или взламывают существующие аккаунты, рассылая вредоносные ссылки и собирая личные данные. Часто мошенничество маскируется под розыгрыши, обещание легкого заработка или просьбы о помощи.

4. Криптовалютное мошенничество

Бум цифровых валют вызвал волну схем, связанных с фальшивыми криптопроектами и обменниками. Жертвы теряют деньги, доверяя мошенникам, которые обещают быстрый доход или выгодный обмен.

5. Схема "откорма свиньи" (Pig Butchering)

Этот подход подразумевает длительное выстраивание доверительных отношений с жертвой, после чего злоумышленники убеждают инвестировать крупные суммы в несуществующие проекты. Как только деньги переведены, мошенники исчезают.

Рекомендации по защите от мошенничества:

Перед совершением финансовых операций или предоставлением личных данных убедитесь в надежности источника.

Используйте двухфакторную аутентификацию: это усложнит злоумышленникам доступ к вашим аккаунтам.

Регулярные обновления обеспечивают защиту от известных уязвимостей.

"Будьте бдительны и осторожны, чтобы не стать жертвой современных мошеннических схем", – заключили специалисты.

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