Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцам предлагают "новый" способ получения водительских прав

Водительское удостоверение, водительские права, техпаспорт, удостоверение личности, водитель, вождение, уроки вождения, автошкола , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 12:36 Фото: Zakon.kz
Мошенники действуют настойчиво и активно продвигают свои "услуги". На этот раз в Казнете можно встретить старые объявления о продаже водительских прав на любой вид транспорта. Якобы казахстанцам не нужно сдавать экзамены, а процесс оформления займет всего два-три дня, сообщает Zakon.kz.

Авторы рекламы уверяют, что все делается в соответствии с законом.

фальшивая реклама, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 12:36

Фото: Stopfake.kz

Однако все эти рассылки исходят от злоумышленников.

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) прокомментировали Stopfake.kz фальшивые объявления.

"В социальных сетях распространяют мошенническую информацию о содействии в получении водительских удостоверений за вознаграждение, что является незаконным и несет за собой уголовную ответственность. В основном мошенники просят предоплату и после нее исчезают без следа".Пресс-служба МВД РК

Специалисты в очередной раз призывают граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки.

Таким легким способом, подчеркивают в МВД, получить водительские права невозможно.

"При выявлении подозрительных предложений незамедлительно сообщите об этом в полицию".Пресс-служба МВД РК

Для полноты картины в МВД напомнили процедуру получения водительских прав:

  • пройти обязательное обучение в автошколе, по окончании которого выдается свидетельство об окончании курсов для соответствующей категории водительского удостоверения;
  • обратиться в спецЦОН для сдачи теоретического и практического экзаменов по той категории, на которую вы обучались. Для этого потребуется предоставить следующие документы: удостоверение личности, свидетельство об окончании курсов автошколы, медицинскую справку, а также квитанцию об оплате государственной пошлины за изготовление водительского удостоверения.

И только после успешной сдачи экзаменов гражданину выдается водительское удостоверение на право управления транспортным средством.

Казахстанцам стоит быть внимательными и осторожными в любой сфере. Как оказалось, в стране появился "сезонный" вид мошенничества, связанный с покупкой резины на авто.

Читайте также

девушки красота фигуры
Новые стандарты красоты: мода на 90-60-90 ушла в прошлое
Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты
Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты питания на фоне укрепления доллара
Арман Шаккалиев, государственный служащий, Казахстан
Министр о возможности сменить часовой пояс: Надо жить здесь и сейчас
Анастасия Московчук
МВД РК СпецЦОНы 2024 год Водительские права Онлайн-мошенничество Полиция Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Королевская семья Саудовской Аравии, состояние
Названа семья, чье состояние в четыре раза больше Маска и Гейтса вместе взятых
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: