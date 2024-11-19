Казахстанцам предлагают "новый" способ получения водительских прав
Авторы рекламы уверяют, что все делается в соответствии с законом.
Фото: Stopfake.kz
Однако все эти рассылки исходят от злоумышленников.
В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) прокомментировали Stopfake.kz фальшивые объявления.
"В социальных сетях распространяют мошенническую информацию о содействии в получении водительских удостоверений за вознаграждение, что является незаконным и несет за собой уголовную ответственность. В основном мошенники просят предоплату и после нее исчезают без следа".Пресс-служба МВД РК
Специалисты в очередной раз призывают граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки.
Таким легким способом, подчеркивают в МВД, получить водительские права невозможно.
"При выявлении подозрительных предложений незамедлительно сообщите об этом в полицию".Пресс-служба МВД РК
Для полноты картины в МВД напомнили процедуру получения водительских прав:
- пройти обязательное обучение в автошколе, по окончании которого выдается свидетельство об окончании курсов для соответствующей категории водительского удостоверения;
- обратиться в спецЦОН для сдачи теоретического и практического экзаменов по той категории, на которую вы обучались. Для этого потребуется предоставить следующие документы: удостоверение личности, свидетельство об окончании курсов автошколы, медицинскую справку, а также квитанцию об оплате государственной пошлины за изготовление водительского удостоверения.
И только после успешной сдачи экзаменов гражданину выдается водительское удостоверение на право управления транспортным средством.
Казахстанцам стоит быть внимательными и осторожными в любой сфере. Как оказалось, в стране появился "сезонный" вид мошенничества, связанный с покупкой резины на авто.