Новые стандарты красоты: мода на 90-60-90 ушла в прошлое

Ученые из Университета Констанца в Германии пришли к выводу, что мода на 90-60-90 прошла. Специалистам стали известны новые стандарты привлекательности, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось был проведен эксперимент, в нем участвовали 80 молодых мужчин. Ценителям женской красоты демонстрировали простые линейные рисунки фигур, различающихся по своей округлости и ширине. Опрашиваемые отдали предпочтение девушками, у которых явно очерчены изгибы тела. Наименьшее число баллов получили рисунки, где практически отсутствует талия.

Фото: nature.com

Общий вывод исследователей таков: какими бы ни были габариты фигуры, именно изгибы существенно влияют на привлекательность в глазах окружающих.

Цифры 90-60-90 стали популярны в конце XX – начале XXI века.

Несмотря на то, что понятие о красоте изменчиво и непостоянно на днях титул "Мисс Вселенная – 2024" завоевала модель из Дании Виктория Кьер. Финальный этап 73-го конкурса "Мисс Вселенная" прошел 16 ноября в Мехико. В нем приняли участие более 120 участниц из Америки, Европы, Азии и других стран мира.

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